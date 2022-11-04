Esra Erol'da milyonları ağlatan hikaye! 4 günlükken evlatlık verilen Hayat izleyenleri gözyaşına boğdu

Esra Erol'da programında yine duygu dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki Hayat, biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. İşte Hayat'ın gözyaşlarına boğan hikayesi...

Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram’ın hikayesi stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Hayat, doğduğunda yetimhaneye bırakıldığını ve 4 günlükken bir aileye evlatlık verildiğini belirtti.

Genç kadın, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Sakarya’dan katılan Hayat Bayram, canlı yayında biyolojik annesi ile yüzleşti.

18 yıl sonra ilk kez biyolojik annesinin sesini duyan Hayat’ın, babası ile ilgili gerçekler ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte yürekleri dağlayan Hayat’ın hikayesi ve canlı yayında yaşananlar…

Hayat’ın hikayesi

Doğduğunda ailesi tarafından yetimhaneye bırakılan Hayat Bayram, 4 günlükken Rahime ve Veysel Sezer tarafından evlat edinildi.

Evli ve çocuklu olan 18 yaşındaki Hayat Bayram, 9 yaşına geldiğinde ise pedagog eşliğinde evlatlık verildiğini öğrendi.

Yıllar sonra duyduklarını bir türlü atlatamayan Hayat Bayram, kendisini evlatlık edinen Rahime ve Veysel Sezer’e biyolojik ailesini bulmak istediğini belirtti.

Biyolojik ailesini bulmak için yıllar sonra harekete geçen Hayat Bayram, resmi kayıtları araştırarak Hülya Demir'in annesi, İzzet Çember'in ise babası olduğunu öğrendi. Sosyal medyada aynı ismi taşıyan kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Esra Erol biyolojik anneyi buldu

Hayat Bayram, son çare olarak Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol, Hayat’ın biyolojik annesine ulaştı. Ancak biyolojik anne Hülya Demir, stüdyoya gelmeyi kabul etmedi. Evine kadar gelen Esra Erol ekibini de geri çevirdi.

Annesini ilk kez gördü

18 yaşındaki Hayat Bayram, yıllar sonra annesinin fotoğrafını canlı yayında ilk kez gördü. Fotoğrafı gördükten sonra Hayat, "Bir şeyden çok iğrenirsiniz kusmak istersiniz. İçimde sadece o var. Çünkü düne kadar kendimi kandırmışım. Beni bırakmak istemediğine kendimi inandırmışım" dedi.

Babasının fotoğrafını da gören Hayat Bayram, "Buraya gelirken 'Bir babamı kaybettim, belki diğeri beni hiç görmemiştir, onu bulurum' diye geldim" diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

Biyolojik anne canlı yayına bağlandı

Tüm bu yaşananların ardından biyolojik anne Hülya Demir, canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben seni istemiyorum demedim, canlı yayına çıkmam dedim. Benim korkularım yok, ne anlattıysalar yanlış anlatmışlar. Oraya geleceğim, ekrana çıkmayacağım ama sana sarılmak için geleceğim" sözlerine yer verdi. Biyolojik ablanın söyledikleri ise kafa karıştırdı. Esra Erol’da yeni bölümü ise, bugün ATV ekranlarında 16:20’de başlayacak.