Esra Erol'da programında 'papağanımı geri ver' kavgası

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Selahattin Yıldız, eşinin 'Paşa' isimli papağanını alarak başkasına kaçtığını, canlı yayına bağlanan eşine de 'Papağanım senden daha değerli" dedi.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

"PAPAĞANIMI ALIP BAŞKASINA KAÇTI"

Programa katılan Selahattin Yıldız, 6 yıllık eşi Hatice Yıldız’ın "Paşa" adını verdiği papağanını ve 7 kuşunu daha alarak Murat Güneri ile kaçtığını söyledi.

ESRA EROL'UN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Papağanını çok sevdiğini dile getiren Selahattin Bey, Esra Erol’un "Eşinin mi dönmesini istersin, papağanının mı" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Papağanı Paşa’yı tercih eden Selahattin Bey "Papağanımı getirsin onu canımdan çok seviyorum" dedi.

"PAPAĞANI VERMİYORUM, ARTIK BABACIK DEMİYOR. BABASINI ÇOKTAN UNUTTU"

Telefonla canlı yayına katılan Selahattin Yıldız’ın eşi Hatice Yıldız "2,5 yıldır Murat ile birlikteyiz. Sosyal medya da tanıştık. Onunla mutluyum. Papağanı da vermiyorum. Selahattin bakamaz. Artık babacık demiyor. Papağan babasını çoktan unuttu." dedi.

"HATİCE PAPAĞANIM SENDEN DAHA DEĞERLİ"

Papağanı Paşa’nın görüntülerini izleyen Selahattin Bey ise "Hatice papağanım senden daha değerli" ifadelerini kullandı.

Esra Erol’un programında yaşanan bu olay sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.