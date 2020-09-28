Esra Erol'da tepki çeken aile faciasına RTÜK inceleme başlattı! Esra Erol programı sonlandırılacak mı?

Esra Erol'a çıkan Esra Karakuş isimli kadın, çocuğunun gerçek babasının kendisinden 28 yaş büyük komşusu çıkmasına sevinince tepkiler büyüdü. RTÜK, Esra Erol'a inceleme başlattı. Esra Erol'da ne oldu?

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunduğu programa çıkan Esra Karakuş isimli vatandaşın tavırları, Esra Erol'un programına ve Esra Karakuş'un davranışlarına tepki gösterilmesine neden oldu.

Peki, Esra Erol'un programı neden tepki gördü? Esra Erol'a çıkan Esra Karakuş isimli şahıs kimdir? RTÜK neden Esra Erol'un programı hakkında inceleme başlattı? İşte detaylar...

ESRA EROL'A ÇIKAN ESRA KARAKUŞ KİMDİR?

Esra Erol'un programına çıkan Esra Karakuş, çocuğunun babasını öğrenmek üzere çıktığı Esra Erol programında, çocuğunun babasının eşi olmadığını öğrenince sevinç çığlıkları attı.

Bu durum sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Çocuğunun babasını öğrenmek üzere DNA testi yaptırtan Esra Karakuş, yayın esnasında çocuğun gerçek babasının eşi olmadığını, kendisinden 28 yaş büyük komşusu olduğunu öğrendi.

ESRA KARAKUŞ'A TEPKİLER BÜYÜDÜ

Kendisinden 28 yaş büyük komşusunun, çocuğunun gerçek babası olduğunu öğrenince "şükrediyorum" ifadesini kullanan Esra Karakuş'a büyüyen tepkiler, Esra Erol'a da yansıdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Esra Erol'un böyler bir durumu TV ekranlarına yansıtarak ahlaksızlığa örnek teşkil edilmesine sebebiyet verdiğini ve RTÜK'ün olaya müdaha etmesini istediklerini aktardı.

Peki, RTÜK Esra Erol'un programı ile ilgili nasıl bir süreç başlattı? İşte RTÜK'ün Esra Erol'un programına başlattığı incelemenin detayları...

ESRA EROL'UN PROGRAMINA İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Esra Erol'un programı hakkında inceleme başlatıldığını duyuran RTÜK'ün açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır"