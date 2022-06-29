Esra Erol'dan çocuklarına Yeşilçam keyfi! Hem anlattı, hem izletti...

Esra Erol'dan çocuklarına Yeşilçam keyfi! Hem anlattı, hem izletti...

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, oğullarıyla geçirdiği anları sosyal medyada paylaştı. Erol'un evinde adeta Yeşilçam rüzgarı esti.

1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ve sunucu Esra Erol, ekranların sevilen yüzlerinden birisi...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunuculuğunu yapan Erol, izleyicilerinin beğenisini topluyor.

Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Erol, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Güzel sunucunun özel hayatı da merak konusu oluyor.

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un mutlu evliliği ise parmakla gösteriliyor.

Çocukları İdris Ali ve Ömer Erol'u sosyal medya hesabından da sık sık paylaşan Erol, takipçilerinin ilgi odağı oluyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, ailesiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Erol, oğullarıyla evde geçirdiği anlara ait görüntüleri "Hem anlattım, hem izlettim" notuyla paylaştı.

Güzel sunucunun görüntülerindeki Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Adile Naşit detayı dikkat çekti.

İşte Esra Erol'un çocuklarına Yeşilçam rüzgarı estirdiği o anlar...

Esra Erol'dan çocuklarına Yeşilçam keyfi