Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı..'

Eda Erol cesur pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.Bikinili fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Eda Erol mest etti..

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.Gerek özel hayatı gerekse sosyal medyada paylaştığı pozlar ile gündem olan Eda Erol dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Moda işleri ile uğraşan Eda Erol sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topluyor.

Şu sıralar tatilde olan Eda Erol bikinili fotoğrafları ile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.Eda Erol fiziği ile beğeni topladı.İşte Eda Erol'un o paylaşımları..