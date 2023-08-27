Esra Erol'un kardeşi Eda Erol fiziğiyle mest etti! İddialı yaz pozları... Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, sosyal medyada pozlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ve fit görüntüsüyle dudak ısırtan Erol, beğeni topluyor.

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Paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Erol'un güzelliği, ablası Esra Erol'un ününü aştı.

Televizyonda ilk ekran deneyimine 2 yıl önce 46 Yok olan dizisiyle start veren duyduğumuz Eda Erol, yaz pozlarıyla görenleri mest etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan Eda Erol, moda sektöründe işler yapıyor.

Kendi markasını kuran Eda Erol, ablasının da stilistliğini yapıyor.

"Fizik kadın"

37 yaşındaki güzel isim bekarlığın tadını çıkartırken, pozlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Sıcak günleri deniz-kum-güneş arasında geçiren Eda Erol, fiziğini ortaya koyan kareleriyle beğeni topladı.

Spora vakit ayıran Erol, takipçilerinden tam not aldı.

İşte Eda Erol'dan iddialı pozlar...