Esra Erol'un Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı!

Ali Özbir ile evli olan Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali, yakışıklılığı ile sosyal medyada gündem oldu. Başarılı ismin oğluna, "Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor" yorumları yapıldı.

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esra Erol, açık öğretim fakültesinden mezun oldu.

Okulunu tamamladıktan sonra oyunculuk alanında bazı denemeler yapan Esra Erol, evlilik programları sunmaya başladı.

Yaptığı evlilik programları sayesinde tanınan ve adını duyuran güzel isim, 2010'da Ali Özbir ile hayatını birleştirdi.

Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Şu sıralar ATV ekranlarında Esra Erol'la programını sunan ve yardıma muhtaç insanlara el uzatan Erol, oğlu İdris Ali ile gündem oldu.

Yakışıklılığı ile adeta Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen İdris Ali için, sosyal medya üzerinden binlerce yorum yapıldı.

Aile hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Esra Erol ise zaman zaman çocuklarının fotoğraflarını kendi sosyal medyasındna paylaşıyor.

İdris Ali'nin dikkati çeken yakışıklılığı

2011 yılında dünyaya gelen İdris Ali, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yakışıklı ve sakin bir karakter olarak dikkati çeken İdris Ali, babasına olan benzerliği ile de ilgi görüyor.

Esra Erol'un sosyal medyadan zaman zaman paylaştığı İdris Ali'nin yapı olarak da duygusal biri olduğu biliniyor.

Kardeşi Ömer Erol ile de arası ile olan İdris Ali için, "Kıvanç Tatlıtuğ gibi çocuk" yorumları yapılıyor.