Petrol
94.88
1.16%
Euro
18.6261
-0.77%
Dolar
18.6061
-0.01%
Altın
993.98
-0.14%
Borsa
3931
-1.14%
Bitcoin
386.400
-1.17%
BTXN Coin
10.61
-0.18%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Esra Erol'un Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı!

    Ali Özbir ile evli olan Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali, yakışıklılığı ile sosyal medyada gündem oldu. Başarılı ismin oğluna, "Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor" yorumları yapıldı.
    • 27.10.2022 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Erol'un Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı!

    12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esra Erol, açık öğretim fakültesinden mezun oldu.

    Okulunu tamamladıktan sonra oyunculuk alanında bazı denemeler yapan Esra Erol, evlilik programları sunmaya başladı.

    Yaptığı evlilik programları sayesinde tanınan ve adını duyuran güzel isim, 2010'da Ali Özbir ile hayatını birleştirdi.

    Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu dünyaya getirdi.

    Şu sıralar ATV ekranlarında Esra Erol'la programını sunan ve yardıma muhtaç insanlara el uzatan Erol, oğlu İdris Ali ile gündem oldu.

    Yakışıklılığı ile adeta Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen İdris Ali için, sosyal medya üzerinden binlerce yorum yapıldı.

    Aile hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Esra Erol ise zaman zaman çocuklarının fotoğraflarını kendi sosyal medyasındna paylaşıyor.

    İdris Ali'nin dikkati çeken yakışıklılığı

    2011 yılında dünyaya gelen İdris Ali, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Yakışıklı ve sakin bir karakter olarak dikkati çeken İdris Ali, babasına olan benzerliği ile de ilgi görüyor.

    Esra Erol'un sosyal medyadan zaman zaman paylaştığı İdris Ali'nin yapı olarak da duygusal biri olduğu biliniyor.

    Kardeşi Ömer Erol ile de arası ile olan İdris Ali için, "Kıvanç Tatlıtuğ gibi çocuk" yorumları yapılıyor.

    Esra Erol un Kıvanç Tatlıtuğ a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı! #1

    Esra Erol un Kıvanç Tatlıtuğ a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı! #2

    Esra Erol un Kıvanç Tatlıtuğ a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı! #3

    Esra Erol un Kıvanç Tatlıtuğ a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı! #4


    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın
    Advertorial

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın

    61 kişinin öldüğü tekne faciasında karar
    3. Sayfa

    61 kişinin öldüğü tekne faciasında karar

    Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı
    Gündem

    Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı

    Görüş Bildir