Esra Erol'un Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen büyük oğlu yakışıklılığıyla parmak ısırttı! 'Cevher saklıyorsun'

Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali Özbir, masmavi gözleriyle herkesin beğenisini kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen İdris Ali'yi görenler, "Esra evinde cevher saklıyormuş" demeden kendisini alamadı.

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esra Erol, Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu.

Adını yaptığı evlilik programları sayesinde duyuran Erol, uzun yıllar ekranlarda kaldı ve ünlü bir sunucu haline geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan evlilik programlarının ardından Esra Erol'da isimli programa başlayan sunucu, birbirinden farklı konuyu seyirci ile buluşturdu.

2010 yılında Ali Özbir ile evlenen, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuk dünyaya getiren Esra Erol, sosyal medyadan ailesini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eşiyle tatlı atışmaları ve oğullarına olan düşkünleriyle bilinen Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla rekor kırıyor.

Güzelliği ve aile yaşantısı ile dikkatleri üzerine çeken Erol'un büyük oğlu İdris Ali, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliğiyle gündem oldu.

Masmavi gözleri ve yakışıklı oluşu ile beğenilen İdris Ali için, sosyal medya üzerine yorum ve beğeni geldi.

Esra Erol'un büyük oğlu ortalığı salladı!

Esra Erol'un 2011 yılında dünyaya gözlerini açan büyük oğlu İdris Ali, sakin yapısıyla dikkati çekiyor.

Kardeşi Ömer Erol'un daha komik ve hareketli olduğu görülürken, İdris Ali ise sakin ancak yakışıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Esra Erol'un oldukça düşkün olduğu oğulları gözlerden uzak büyürken, zaman zaman ise sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor.

Erol'un paylaştığı karelerde dikkati çeken İdris Ali, yakışıklılığı ile görenin aklını başından aldı.