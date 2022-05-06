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Esra Erol'un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Instagram'dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer...

Esra Erol'un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Instagram'dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer...

Ali Özbir ile evlenen ve iki çocuk dünyaya getiren Esra Erol, sosyal medya hesabından babası Seyfi Erol'u paylaştı. Erol'un babasını görenler, ''Baba-kız bu kadar mı benzer" demeden edemedi.