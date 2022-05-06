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    • Esra Erol'un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Instagram'dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer...

    Esra Erol'un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Instagram'dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer...

    Ali Özbir ile evlenen ve iki çocuk dünyaya getiren Esra Erol, sosyal medya hesabından babası Seyfi Erol'u paylaştı. Erol'un babasını görenler, ''Baba-kız bu kadar mı benzer" demeden edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 11:48
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    Esra Erol'un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Instagram'dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer...

    Adını ATV ekranlarında sunduğu evlilik programı ile duyuran Esra Erol, daha sonra ''Esra Erol'da'' adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

    Bu programda birbirinden farklı hikayeleri seyirci ile buluşturan Esra Erol, ekrandaki başarısını gözler önüne serdi.

    2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol, bu evliliğinden İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuk dünyaya getirdi.

    Eşiyle tatlı atışmaları ve oğullarına olan düşkünlüğüyle bilinen Erol, sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine de yer veriyor.

    Örnek aile yaşantısı ile sevenlerinin takdirini kazanan Erol, son olarak babası ile olan ev hallerini paylaştı.

    Babasına 'Pamuk kafa' diye seslendi

    Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Esra Erol, Instagram hesabından babası Seyfi Erol'un videosunu yayınladı.

    Söz konusu videoda babasına "Pamuk kafa" diye seslenen Erol, paylaşımına kalp emojisi koydu.

    Ünlü sunucunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken baba-kızın benzerlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

    Esra Erol un pamuk kafa dediği babasına bakın! Instagram dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer... #1

    Esra Erol un pamuk kafa dediği babasına bakın! Instagram dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer... #2

    Esra Erol un pamuk kafa dediği babasına bakın! Instagram dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer... #3

    Esra Erol un pamuk kafa dediği babasına bakın! Instagram dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer... #4

    Esra Erol un pamuk kafa dediği babasına bakın! Instagram dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer... #5

    Esra Erol un pamuk kafa dediği babasına bakın! Instagram dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer... #6

    Esra Erol un pamuk kafa dediği babasına bakın! Instagram dan paylaştı, baba-kız bu kadar mı benzer... #7


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