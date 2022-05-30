Esra Erol'un tatil kombini eleştiri yağmuruna tutuldu, fiziği olay oldu! 'Üstünü giymişsin altını unutmuşsun'

Uzun yıllardır ATV ekranlarında sunuculuk yapan Esra Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem oldu. Sunucuya hem iyi hem de eleştiri dolu yorumlar geldi.

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esra Erol, uzun yıllardır ekranlarda ve sunuculuk yapıyor.

Bir dönem oyunculuk deneyen ancak şansını sunuculuktan yana kullanan Erol, evlilik programları ile tanındı.

Sunduğu evlilik programları ile adından söz ettiren Esra Erol, evlilik programları yayından kaldırıldıktan sonra format değiştirdi.

Format değiştirdikten sonra ATV ekranlarına geçen ve yardıma ihtiyacı olan insanların elinden tutan Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile evlendi.

Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Ailesiyle mutlu anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Erol, bu defa mavi kombiniyle gündem oldu.

Esra Erol'a eleştiri yağdı

Instagram'da epey aktif olan sunucu Esra Erol uzun gömleğiyle gündeme geldi. Erol'un o pozuna takipçileri, "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun", "Biraz daha açık giyinseymişsin" gibi yorumlar yaptı.

Güzelliği ve fiziği ile olay olan sunucu için bazı kullanıcılar ise olumlu yorumlar yaptı. Herkesin istediği gibi giyinme hakkı olduğun savunanlar, Esra Erol'u eleştirenlere tepki gösterdi.