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Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında şaşırtan olay! Eski sevgilisinin kuklasını yapıp… Abone Olun

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında şaşırtan olay! Eski sevgilisinin kuklasını yapıp… Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine ilginç bir olay işleniyor. 30 yıl önce kaybettiği sevgilisinin kuklasını yaptı. Sosyal medya paylaşımları izleyicileri şaşkına çevirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Ünlü Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu üstlendiği Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı, her bölümüyle ilginç ve duygusal hikayelere ev sahipliği yapıyor. Son bölümde ise izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Programda, 30 yıl önce kaybettiği sevgilisinin kuklasını yapan bir adamın hikayesi ele alındı. Kuklayla yatıp kuklayla kalkıyor! Programa katılan 2 çocuk babası Mehmet Ali Akar, 30 yıl önce kaybettiği büyük aşkı Banu’yu kendi yaptığı kuklada yaşatıyor. Yanından ayırmadığı kuklasını sokakta görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mehmet Ali Akar, eşiyle birlikte eski eşinin kuklasının kuaföründen kıyafetlerine kadar bütün bakımlarını yapıyor. Eşinin kıskanıp kıskanmadığını soran Esra Ezmeci'ye Mehmet Ali, "Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı" yanıtını verdi. TikTok hesabından da Banu kukla ile paylaşımlar yapan Mehmet Ali Akar’ın videoları kısa sürede gündem oldu.

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