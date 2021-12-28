Esra ve Müge'den önce o vardı! Sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolarla adeta bambaşka biri oldu...

Esra ve Müge'den önce o vardı! Sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolarla adeta bambaşka biri oldu...

Bir dönem gündüz kuşağının aranan ismi olan Esra Ceyhan, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Aldığı kilolarla bambaşka biri olan Ceyhan, son haliyle hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Müge Anlı ve Esra Erol'dan önce ekranlarda olan ve gündüz kuşağının en sevilen isimlerinin arasında başı çeken Esra Ceyhan, yıllardır sakin bir hayat yaşıyor.

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan ve zirvede tutan Ceyhan, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor.

52 yaşındaki güzel sunucu Ceyhan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor ancak ekranlardan uzak durmayı tercih ediyor.

Instagram üzerinden sevenleriyle buluşan ve onlar için fotoğraflar paylaşan Ceyhan, yaşadığı değişimle gündem oldu.

Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan, aldığı kilolar nedeniyle adeta bambaşka birine dönüştü.

ESRA CEYHAN'IN SON HALİ

Uzun zamandır ekranlarında yer almayan Esra Ceyhan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Televizyon programı yapmayan Ceyhan, hayranları ile sosyal mecra üzerinden buluşuyor.

Bir zamanların en sevilen isimlerinden olan sunucu, son haliyle ise geçen zamanı gözler önüne serdi.

Kilo alan ve yıllar içinde oldukça değişen Ceyhan, hayranlarını bir hayli şaşırttı.