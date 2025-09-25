Eşref Rüya 16. bölüm fragmanı: Afra öldü, sırada Gürdal var!

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin yer aldığı Eşref Rüya, başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Dün akşam ekrana gelen son bölümüyle reytinglerde yine birinci sıraya yerleşen dizi, sosyal medyada da gündem oldu.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı.

SIRA GÜRDAL'DA!

Etrafındaki herkese karşı Nisan’ı korumaya kararlı olan Eşref, gözünü Dinçer’den ayırmıyor.

Dinçer ve Kadir ise geri adım atmak bir yana, Eşref’i köşeye sıkıştırmak için hamle üstüne hamle yapıyor.

İkili, şimdi de Eşref’in en yakınlarından biri olan Gürdal’ı hedef aldı. Peki, Gürdal’a ne olacak? İşte Eşref Rüya 16. bölüm fragmanı: