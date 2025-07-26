Eşref Rüya 2. sezon ne zaman, çekildi mi? Eşref Rüya 14. bölüm 1. fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin 2025 yılında ekrana getirdiği Eşref Rüya dizisi, dram ve psikolojik gerilim türündeki kurgusuyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi yakaladı.

İlk bölümü 19 Mart 2025’te yayınlanan yapım, güçlü senaryosu, dikkat çekici karakter derinliği ve çarpıcı sahneleriyle sosyal medyada da sıkça konuşuldu.

Dizide; geçmişi sırlarla dolu Eşref ile kendi kimliğini arayan Rüya’nın yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye, aile bağları, gizlenen gerçekler ve güç çatışmaları üzerinden ilerliyor.

13. bölümü ile sezona veda eden Eşref Rüya, yeni sezonda da ekranda olacak.

İzleyiciler, 2. sezon tarihini ve fragmanını merak etmeye başladı. Bu kapsamda, "Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, fragman geldi mi" soruları gündeme geldi.

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN

Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yapım ve medya kaynaklarına göre çekimlerin Ağustos 2025 sonunda başlayacağı, 2. sezonun Eylül–Ekim 2025 döneminde Kanal D ekranlarında başlayacağı tahmin ediliyor

EŞREF RÜYA 14. BÖLÜM FRAGMANI

YouTube’da “Eşref Rüya 14. Bölüm 1. Fragman | 2. Sezon Tanıtımı” adlı fragman yayında ancak resmi hesaplar tarafından değil.

Bu nedenle, orijinal fragman henüz yayınlanmış değildir.

Dizinin fan kitlesi, 2. sezona dair ipuçlarını birleştirerek fragman gibi videolar eklemektedir.