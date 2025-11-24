Eşref Rüya 23. bölüm 2. fragman: Eşref muhbirin Nisan olduğunu öğrenince…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Eşref Rüya, yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hem güçlü senaryosu hem de Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in sergilediği uyumla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdüren dizi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Peki, yeni bölümde neler olacak? Hangi sırlar açığa çıkacak?

EŞREF, ŞÜPHELERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Eşref, geçmişine dair iz süren kişiyi bulmakta kararlıdır.

Depoya yapılan polis baskınını Irmak’tan öğrenen Eşref, olayların sandığından daha karmaşık olduğunu fark eder.

Bu baskının içeriden biri tarafından haber verilmiş olabileceğini düşünen Eşref, ikinci bir muhbirin varlığından şüphelenir.

Tüm oklar aynı ismi işaret etmeye başlayınca Eşref, soluğu Nisan’ın kapısında alır .

İşte Eşref Rüya 23. bölüm 2. fragman: