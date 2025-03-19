Eşref Rüya dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eşref Rüya nerede çekiliyor?

Yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor.
Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi isimler bulunuyor.
Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak.
Her karakteri izleyicilere farklı duygular yaşatacak; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadelenin iç içe geçtiği hikayesi ile ekrana yeni bir soluk getirecek Eşref Rüya, merak konusu oldu.
Diziye dair konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başladı.
Peki; Eşref Rüya dizi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte bilgiler...
EŞREF RÜYA DİZİ KONUSU
Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür.
İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref’in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur.
Eşref, Nisan’a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir.
Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.
OYUNCU KADROSU
Çağatay Ulusoy- Eşref Tek
Demet Özdemir - Nisan Akyol
Büşra Develi - Çiğdem Serim
Tolga Tekin - Müslüm Çermik
Necip Memilli - Gürdal Bozok
Ahmet Rıfat Şungar - Faruk Sezeri
Macit Koper - Yakup Karaşan
Görkem Sevindik - Kadir Yanık
Umut Karadağ - Serdar Günsur
Ceren Benderlioğlu - Irmak Bozok
Ebrar Karabakan - Afra Akyol
Şener Savaş - Sadık Güleryüz
Aşkın Şenol - Cemil Hacıbegoviç
Ahmet Yıldırım - Sungur Bilava
ÇEKİM YERİ
Dizinin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul’da gerçekleşiyor.