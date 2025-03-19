Eşref Rüya dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eşref Rüya nerede çekiliyor?

Yağmur Uçar

Yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi isimler bulunuyor.

Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak.

Her karakteri izleyicilere farklı duygular yaşatacak; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadelenin iç içe geçtiği hikayesi ile ekrana yeni bir soluk getirecek Eşref Rüya, merak konusu oldu.

Diziye dair konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başladı.

Peki; Eşref Rüya dizi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte bilgiler...

EŞREF RÜYA DİZİ KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür.

İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref’in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Eşref, Nisan’a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir.

Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.

OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

Demet Özdemir - Nisan Akyol

Büşra Develi - Çiğdem Serim

Tolga Tekin - Müslüm Çermik

Necip Memilli - Gürdal Bozok

Ahmet Rıfat Şungar - Faruk Sezeri

Macit Koper - Yakup Karaşan

Görkem Sevindik - Kadir Yanık

Umut Karadağ - Serdar Günsur

Ceren Benderlioğlu - Irmak Bozok

Ebrar Karabakan - Afra Akyol

Şener Savaş - Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol - Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım - Sungur Bilava

ÇEKİM YERİ

Dizinin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul’da gerçekleşiyor.