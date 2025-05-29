Eşref Rüya dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilen semtler...

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Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya, etkileyici hikayesi ve görsel zenginliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Eşref Rüya dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi oyunculuk performanslarıyla da adından söz ettiriyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren hem konusu hem de atmosferiyle dikkat çeken dizi, özellikle çekim yapılan mekanlarıyla büyük merak uyandırdı.

İzleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında Eşref Rüya dizisinin nerede çekildiği geliyor.

Peki, Eşref Rüya hangi semtlerde çekiliyor? İşte dizinin çekim yapılan o dikkat çekici mekanları...

Eşref Rüya Dizisi Nerede Çekiliyor?

Eşref Rüya dizisi, İstanbul’un tarihi ve görsel zenginliğiyle öne çıkan semtlerinde çekiliyor. Dizi, hem modern şehir yaşamını hem de nostaljik dokuları bir arada sunan Beykoz, Balat, ve Galata gibi bölgelerde geçiyor.

Bu mekanlar, dizinin atmosferine otantik bir hava katarken, izleyicilere adeta bir şehir turu yaşatıyor.