Yağmur Uçar

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı olarak hafızalara kazınan Sefa Zengin de dahil oluyor.

Başarılı oyuncu dizide Zerfani Aşireti'nin lideri Nusret Ağa'nın sağ kolu Seyfo karakteriyle bu akşamdan itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Nusret Ağa ile İstanbul'a gelen Seyfo, ağasının her türlü işinden sorumlu, sadık bir eleman olarak hikayedeki yerini alacak.

YILDIZ KADRO

Yapımcılığını Tims&B adına Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu gibi isimler yer alıyor.

DHA