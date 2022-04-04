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    Estetik Ayşenur Balcı'yı öyle bir değiştirdi ki! 'Komutan Logar'dan sosyete güllerine'

    İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Ayşenur Balcı'nın son tarzı, olay oldu. Tepeden tırnağa estetik yaptıran yarışmacıyı görenler, "kim bilir ne kadar harcadı" yorumunda bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 17:20
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    Estetik Ayşenur Balcı'yı öyle bir değiştirdi ki! 'Komutan Logar'dan sosyete güllerine'

    Bir dönem ekranların fenomen yarışması İşte Benim Stilim, tarz olmanın yanı sıra sivri dilleriyle de dikkat çeken yarışmacıları ağırladı.

    Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “İşte Benim Stilim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı da değişik tarzı ve hareketleri ile adından söz ettirenler arasında yerini almıştı.

    Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, magazin dünyasının da ilgisini çekmeyi başardı.

    İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, sosyal medya paylaşımlarıyla popülerliğini koruyor.

    AYŞENUR BALCI'NIN DEĞİŞİMİ ŞOKE ETTİ

    İşte Benim Stilim'in ardından Bu Tarz Benim yarışmasına da katılan Ayşenur Balcı, +18 videolarla da büyük skandala imza atmıştı.

    Periscope canlı yayınında soyunmasıyla bir skandala imza atan Ayşenur Balcı, verdiği bir röportajda dindar bir aileden geldiğini ve ailesiyle görüşmediğini açıklamıştı.

    Ekranlardan uzaklaşan Balcı'nın son hali ise merak konusu oldu.

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #1

    ESTETİK HARİKASI OLDU

    1994 doğumlu olan Balcı, yarışmadan kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı.

    Fenomen yarışmacı Ayşenur Balcı Sarı saçları ve ilginç lensleriyle farkı bir tarza sahipti. Yarışma sonrası birçok kez estetik operasyon geçiren Balcı, tepeden tırnağa değişti.

    Şimdilerde fotomodellik yapan genç ismin yeni imajını görenler tanımakta zorlanıyor.

    İşte Ayşenur Balcı'nın eski ve yeni hali...

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #2

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #3

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #4

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #5

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #6

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #7

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #8

    Estetik Ayşenur Balcı yı öyle bir değiştirdi ki! Komutan Logar dan sosyete güllerine #9

     

     


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