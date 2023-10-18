Estetik kadın Songül Karlı annesini paylaştı! Gören "Hangisi anne hangisi kız?" diye sordu Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı sosyal medya üzerinden annesiyle çektirdiği bir kareyi yayınladı.

ensonhaber.com

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla gündemden düşmeyen Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Cesur karelerini paylaşan ve gün geçtikçe değişen Karlı, son olarak annesini paylaştı.

49 yaşındaki ünlü ismin hayranları, anne - kız karesine yoğun ilgi gösterdi ve yorum yağmuruna tuttu.

"Estetiksiz aynı anne"

Karlı'nın anne-kız pozu ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin annesini görenler; 'Annesine çok benziyor', 'Estetiksiz aynı annesi' gibi yorumlar yaptı.

Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla dikkat çeken Songül Karlı yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri oldu.