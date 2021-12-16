Estetik onları çok değiştirdi! Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'e bakın...

Estetik onları çok değiştirdi! Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'e bakın...

Rafet El Roman'ın manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman, değişimleriyle herkesi şaşırttı. Yıllar içinde oldukça güzelleşen kızlar, estetikle gündeme geldi.

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un boşanmaları oldukça olaylı geçmiş ve uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

İkilinin boşanmaları olaylı olurken, bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kız dünyaya geldi.

Rafet El Roman'ın kızları Şevval ve Su geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye dönmüş, özellikle Su El Roman sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmuştu.

Babasının yolunda ilerleyen ve annesine benzetilen Su El Roman, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

İki genç kızın güzellikleri herkesin dikkatini çekerken, ortaya çıkan çocukluk fotoğrafları ise estetik iddialarını gündeme getirdi.

SU VE ŞEVVAL EL ROMAN'IN DEĞİŞİMİ

Babasının yolundan ilerleyen ve şarkıcılık yapmak isteyen Su El Roman, cesur pozları ile beğeni topluyor.

Sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşan Su ve Şevval El Roman, yıllar için bir hayli değişmiş. Eski fotoğrafları ortaya çıkan kızların, bazı estetik uygulamaları yaptırdıkları gündeme geldi.

Almanya'da büyüyen Su El Roman, şarkıcılık dışında da oyunculuk yapmak istediğini belirtmişti.