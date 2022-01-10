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    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri...

    Survivor'ın eski yarışmacılardan voleybolcu Duygu Bal'ın son hali görenleri şoke ediyor. 34 yaşındaki Duygu Bal'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 14:43
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    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri...

    Survivor'ın 2014 yılında yayınlanan sezonunun yıldız isimlerinden olan Duygu'nun değişimiyle dikkat çekiyor.

    Survivor Duygu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüştü.

    34 yaşındaki Duygu Bal, geçtiğimiz ekim ayında Sarıyer'de Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğramış, yaralı kurtulmuştu.

    ESTETİK HARİKASI OLDU

    Ünlü voleybolcu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla son halini gözler önüne serdi.

    Yarışma sonrası yaptırdığı estetik operasyonlarla ve imaj değişikliğiyle bambaşka bir görünüme kavuşan Duygu Bal bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

    İşte Survivor'un eski yarışmacısı ve milli voleybolcu Duygu Bal'ın son hali...

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #1

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #2

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #3

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #4

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #5

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #6

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #7

    Estetikle evrim geçirdi! Survivor Duygu Bal, artık bambaşka biri... #8


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