Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rue'nun hayatı...

Jacob Elordi (Nate Jacobs): 26 Haziran 1997 yılında Avustralya’da doğan oyuncu, The Kissing Booth ve Euphoria’daki rolleriyle tanınır.

Maude Apatow (Lexi Howard): 15 Aralık 1997 yılında Amerika’da doğan Apatow, kariyerine Knocked Up, Funny People, ve This Is 40 filmleriyle başlamıştır. Euphoria dizisinde Lexi Howard karakterini canlandırmaktadır.