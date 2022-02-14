Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rue'nun hayatı...

17 yaşındaki Rue ve onun başına gelen acımasız olayları anlatan Euphoria dizisi, dizi severlerin dilinden düşmüyor. Peki Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizinin detayları...

Son zamanların en fazla ses getiren dizisi Euphoria, izleyenlerden tam not alanlardan.

Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.

Zendaya’nın hayat verdiği Rue’nun anlattığı hikayeler; seks, kimlik arayışı, travma, sosyal medya, uyuşturucu, aşk ve arkadaşlık gibi temaları ele alıyor.

Diziyi izlemek isteyenler ise oyuncu kadrosu ve konusuna dair araştırmalar yapıyor. Peki Euphoria dizi konusu nedir, kimler oynuyor? İşte diziye dair merak edilenler...

EUPHORİA DİZİ KONUSU

Euphoria dizisinin konusu; 17 yaşındaki Rue ve olaylı hayatı anlatılıyor.

Kendi kimliğini bulmaya çalışan Rue, arkadaşlarının da etkisi ile yeni alışkanlıklar edinir. Ancak edindiği alışkanlıklar hayatının altüst olmasına ve travmalar yaşamasına neden olur.

Rue’nun ergenlik döneminde seks, uyuşturucu ve aile sorunları konularında yaşadıkları anlatılır.

EUPHORİA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?