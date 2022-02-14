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    Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rue'nun hayatı...

    17 yaşındaki Rue ve onun başına gelen acımasız olayları anlatan Euphoria dizisi, dizi severlerin dilinden düşmüyor. Peki Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizinin detayları...
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 16:56
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    Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rue'nun hayatı...

    Son zamanların en fazla ses getiren dizisi Euphoria, izleyenlerden tam not alanlardan.

    Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.

    Zendaya’nın hayat verdiği Rue’nun anlattığı hikayeler; seks, kimlik arayışı, travma, sosyal medya, uyuşturucu, aşk ve arkadaşlık gibi temaları ele alıyor.

    Diziyi izlemek isteyenler ise oyuncu kadrosu ve konusuna dair araştırmalar yapıyor. Peki Euphoria dizi konusu nedir, kimler oynuyor? İşte diziye dair merak edilenler...

    EUPHORİA DİZİ KONUSU

    Euphoria dizisinin konusu; 17 yaşındaki Rue ve olaylı hayatı anlatılıyor.

    Kendi kimliğini bulmaya çalışan Rue, arkadaşlarının da etkisi ile yeni alışkanlıklar edinir. Ancak edindiği alışkanlıklar hayatının altüst olmasına ve travmalar yaşamasına neden olur.

    Rue’nun ergenlik döneminde seks, uyuşturucu ve aile sorunları konularında yaşadıkları anlatılır.

    Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rue nun hayatı... #1

    EUPHORİA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

    • Zendaya (Rue Bennett): 1 Eylül 1996 yılında Amerika doğan Zendaya, Primetime Bir Emmy Drama Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu Ödülü’ne sahiptir. Euphoria dizisinde Rue Bennet karakterini canlandırmaktadır.

    • Hunter Schafer (Jules Vaughn): 31 Aralık 1998 yılında Amerika’da doğan oyuncu, Euphoria dizisinde Jules Vaughn karakterini canlandırmaktadır.

    • Barbie Ferreira (Kat Hernandez): 14 Aralık 1996 yılında Amerika’da doğan oyuncu, Euphoria dizisindeki Kat Hernandez karakteriyle tanınmaktadır.

    • Jacob Elordi (Nate Jacobs): 26 Haziran 1997 yılında Avustralya’da doğan oyuncu, The Kissing Booth ve Euphoria’daki rolleriyle tanınır.

    • Sydney Sweeney (Cassie): 12 Eylül 1997 yılında Amerika’da doğan oyuncu, Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandırmaktadır.

    • Alexa Demie (Maddy Perez): Amerikalı aktris ve şarkıcı olan Demie, Euphoria dizisinde Maddy Perez karakterini canlandırmaktadır.

    • Maude Apatow (Lexi Howard): 15 Aralık 1997 yılında Amerika’da doğan Apatow, kariyerine Knocked Up, Funny People, ve This Is 40 filmleriyle başlamıştır. Euphoria dizisinde Lexi Howard karakterini canlandırmaktadır.

    Euphoria dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rue nun hayatı... #2


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