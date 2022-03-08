Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney'den fizik şov! 'Çirkin' diyenler çok pişman...

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney dizinin özellikle son sezonundaki oyunculuğuyla epeyce popüler oldu. Genç oyuncunun sosyal medyadaki pozları ise göz kamaştırdı.

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden Euphoria, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Zendaya'nın başrolde yer aldığı gençlik dramasında Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney son dönemlerin popüler isimlerinden.

Özellikle dizideki cesur sahneleriyle kısa sürede favori karakterler arasında girdi.

Sydney Sweeney daha önce Netflix dizisi Everything Sucks, Hulu dizisi The Handmaid's Tale ve HBO mini dizisi Sharp Objects'te oynamıştı.

"ÇİRKİN" DEDİLER DİYE AĞLADI

97 doğumlu oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendine çirkin denildiği için gözyaşlarını tutamadı ve canlı yayında ağladı.

"Ben böyle bir şeyi birine asla yapmazdım" diyen yıldız, "Bence insanların bu söylediklerinin bizi gerçekten incittiğini görmesi çok önemli. Biliyorum, insanlar okumayabilirsin ya da okumamalısın ama sonuçta ben de bir insanım. Sabahlığımı giyip köpeğimle oturup televizyon izliyorum. Bilmiyorum... İnsanların sosyal medyada daha kibar olmasını rica ediyorum. Çünkü bu çok kötü bir durum..." dedi.

INSTAGRAM'DA CESUR POZLAR

Öte yandan Instagram'da 10.8 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu, paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Fotoğraflarıyla adeta fiziğini gözler önüne süren Sweeney'in pozları takipçilerini mest ediyor.

24 yaşındaki Sydney'e milyonlarca beğeni ve yorum yağıyor.

İşte Euphoria'nın Cassesi'si Sydney Sweeney'den cesur pozlar...