Eurovision 2021 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2021 sonuçları..

Eurovision 2021 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2021 sonuçları..

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nda tam anlamı ile müzik şöleni yaşandı. Peki Eurovision 2021 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? İşte Eurovision sonuçları

Bu yıl 65. kez yapılan Eurovison Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşti.

Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilen yarışmaya konuk olarak sadece negatif test sonucu olan 3 bin 500 kişi katıldı.

39 ülkenin katıldığı Eurovision 2021, 45 ülkeden canlı olarak yayımlandı. Türkiye'de de "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edildi.

Ülkelerin iddialı şarkılar ile birinci olabilmek için kıyasıya yarıştığı programı takip edemeyenler, Eurovision 2021 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Eurovision 2021 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2021 sonuçları...

EUROVİSİON 2021 KİM KAZANDI, HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan bütün ülkeler, sahnede kusursuza yakın bir performans sergiledi.

Yapılan puanlama sonucunda İtalya’yı temsil eden Maneskin, toplamda 524 puanla liderliğe oturdu. Rock grubunun ilk sırada yer almasıyla birlikte İtalya’ya birincilik geldi.

Fransa’yı temsil eden Barbara Pravi ise 499 puanla ikinci sırada yer aldı. Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi, 65 puan toplayarak yarışmayı 20. sırada tamamladı.