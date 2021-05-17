Eurovision 2021: Türkiye neden katılmıyor? Eurovision 2021 tarihi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Eurovision organizasyonu için geri sayım başladı. Eurovision, ülkemizde de takip ediliyor. Peki Eurovision 2021 ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında iptal edilen Eurovision yarışması 2021 için sayılı günler kaldı.

65. kez gerçekleşecek yarışmanın dünyanın her yerinden takip ediliyor. Yarışmacılar ve heyetlerinin yetkilendirilmiş basın ve hayranlar huzurunda sunulduğu "Turkuaz Halı" ve Açılış Töreni etkinlikleri bu sene Hollanda Rotterdam Limanı'nda gerçekleştirilecek. Peki Eurovision 2021 ne zaman, hangi gün? Türkiye Eurovision'a katılacak mı? İşte merak edilenler..

EUROVISION 2021 NE ZAMAN?

Avrupa Şarkı Yarışması'nda (Eurovision) bu yıl birinci yarı final 18 Mayıs 2021 Salı günü, ikinci yarı final 20 Mayıs 2021 Perşembe günü ve büyük final 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Organizasyon, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ahoy Rotterdam'da düzenlenecek. 2019 yılında yapılan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Duncan Laurence'in söylediği 'Arcade' adlı şarkıyla birinciliği kazanan Hollanda, 65. yarışmayı düzenleme hakkını elde etmişti.

Yarışmaya bu yıl 41 ülke katılacak. 2018 yılından beri organizasyonda yer almayan Bulgaristan ve Ukrayna, 2021 Eurovision'da boy gösterecek. Ermenistan, Karadağ ve Macaristan bu yıl yarışmaya katılmama kararı aldı.

TÜRKİYE EUROVISION'A KATILACAK MI?

En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2021 yılında da yarışmada yer almayacak. TRT Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında aldığı 'katılmama' kararı bu yıl da devam edecek.

Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığı bilgisi yer alıyor. Eurovision yönetimi, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.

TÜRKİYE EUROVISION'A NEDEN KATILMIYOR?

2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve haksızlıklar nedeniyle Türkiye'nin Eurovision'dan çekildiği fade edilmişti.

TRT, Eurovision'daki oylamaların 2000'li yıllarda izleyici tarafından yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştı. 2011'den itibarense izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesinin (yüzde 50 izleyici, yüzde 50 jüri) Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi bazı ülkelerin lehine bir karar olarak yorumlamıştı.

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU'nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer vermişti.

EORUVİSİON'A KATILAN ÜLKELER

1. YARI FİNALİSTLER

Litvanya

Slovenya

Rusya

İsveç

Avustralya

Kuzey Makedonya

İrlanda İrlanda

Kıbrıs Cumhuriyeti

Norveç

Hırvatistan

Belçika

İsrail

Romanya

Azerbaycan

Ukrayna

Malta

2. YARI FİNALİSTLER

San Marino

Estonya

Çek Cumhuriyeti

Yunanistan

Avusturya

Polonya

Moldova

İzlanda

Sırbistan

Gürcistan

Arnavutluk

Portekiz

Bulgaristan

Finlandiya

Letonya

İsviçre

Danimarka

FİNALİSTLER

Birleşik Krallık

İspanya

Almanya

Fransa

İtalya

Hollanda

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