Eurovision 2023 ne zaman, hangi ülkede? Türkiye'nin katılma kararı...

Bu sene 67. kez düzenlenecek olan uluslararası şarkı yarışması Eurovision için heyecanlı bekleyiş başladı.

Türkiye'nin 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, organizasyonun ayrıntıları da belli oldu.

En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2023 yılında yarışmada yer alacak mı sorusu gündemde.

22 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna üzerine istila harekâtı başlatması nedeniyle Avrupa Yayın Birliği tarafından Rusya ise, yarışmalardan süresiz men edildi. 

Öte yandan 2023 Eurovision tarihi ve ülkesi de açıklandı. Peki, bu sene Eurovision hangi ülkede? Eurovision 2023 ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

2023 Eurovision nerede?

2023 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması İngiltere'de Liverpool şehrinde yapılacak.

67. Eurovision Şarkı Yarışması’nın logo ve sloganı yayınlandı. Sloganın ‘United By Music’ (Müzik ile Birleştir) olduğu açıklandı.

Eurovision 2023 ne zaman, hangi ülkede?

Eurovision 2023 ne zaman?

Eurovision 23 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Eurovision'a katılan ülkeler aşağıdaki gibi olacak:

Arnavutluk 

Avustralya 

Avusturya 

Azerbaycan 

Belçika 

Çek Cumhuriyeti 

Danimarka 

Ermenistan 

Estonya 

Finlandiya

Gürcistan 

Hırvatistan 

Hollanda 

İrland

İsrail 

İsveç 

İsviçre

İzlanda 

Güney Kıbrıs

Letonya 

Litvanya 

Malta 

Moldova 

Norveç 

Polonya 

Portekiz

Romany

San Marino 

Sırbistan 

Slovenya 

Yunanistan 

Almanya

Birleşik Krallık 

Fransa 

İspanya 

İtalya 

Ukrayna

Eurovision 2023 ne zaman, hangi ülkede?