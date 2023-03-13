Eurovision 2023 ne zaman, hangi ülkede? Türkiye'nin katılma kararı... 2023 yılında düzenlenecek olan şarkı yarışması Eurovision için geri sayım başladı. Türkiye'nin katılıp katılmama kararı da merak konusu. Peki, Eurovision 2023 ne zaman? Eurovision hangi ülkede yapılacak? İşte detaylar...

Bu sene 67. kez düzenlenecek olan uluslararası şarkı yarışması Eurovision için heyecanlı bekleyiş başladı.

Türkiye'nin 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, organizasyonun ayrıntıları da belli oldu.

En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2023 yılında yarışmada yer alacak mı sorusu gündemde.

22 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna üzerine istila harekâtı başlatması nedeniyle Avrupa Yayın Birliği tarafından Rusya ise, yarışmalardan süresiz men edildi.

Öte yandan 2023 Eurovision tarihi ve ülkesi de açıklandı. Peki, bu sene Eurovision hangi ülkede? Eurovision 2023 ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

2023 Eurovision nerede?

2023 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması İngiltere'de Liverpool şehrinde yapılacak.

67. Eurovision Şarkı Yarışması’nın logo ve sloganı yayınlandı. Sloganın ‘United By Music’ (Müzik ile Birleştir) olduğu açıklandı.

Eurovision 2023 ne zaman?

Eurovision 23 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Eurovision'a katılan ülkeler aşağıdaki gibi olacak:

Arnavutluk

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Ermenistan

Estonya

Finlandiya

Gürcistan

Hırvatistan

Hollanda

İrland

İsrail

İsveç

İsviçre

İzlanda

Güney Kıbrıs

Letonya

Litvanya

Malta

Moldova

Norveç

Polonya

Portekiz

Romany

San Marino

Sırbistan

Slovenya

Yunanistan

Almanya

Birleşik Krallık

Fransa

İspanya

İtalya

Ukrayna