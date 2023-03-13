Eurovision 2023 ne zaman, hangi ülkede? Türkiye'nin katılma kararı...

Bu sene 67. kez düzenlenecek olan uluslararası şarkı yarışması Eurovision için heyecanlı bekleyiş başladı.
Türkiye'nin 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, organizasyonun ayrıntıları da belli oldu.
En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2023 yılında yarışmada yer alacak mı sorusu gündemde.
22 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna üzerine istila harekâtı başlatması nedeniyle Avrupa Yayın Birliği tarafından Rusya ise, yarışmalardan süresiz men edildi.
Öte yandan 2023 Eurovision tarihi ve ülkesi de açıklandı. Peki, bu sene Eurovision hangi ülkede? Eurovision 2023 ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...
2023 Eurovision nerede?
2023 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması İngiltere'de Liverpool şehrinde yapılacak.
67. Eurovision Şarkı Yarışması’nın logo ve sloganı yayınlandı. Sloganın ‘United By Music’ (Müzik ile Birleştir) olduğu açıklandı.
Eurovision 2023 ne zaman?
Eurovision 23 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Eurovision'a katılan ülkeler aşağıdaki gibi olacak:
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Ermenistan
Estonya
Finlandiya
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
İrland
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Güney Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Malta
Moldova
Norveç
Polonya
Portekiz
Romany
San Marino
Sırbistan
Slovenya
Yunanistan
Almanya
Birleşik Krallık
Fransa
İspanya
İtalya
Ukrayna