Eurovision'u Türkiye'ye sevdiren isim Bülend Özveren kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Eurovision'u Türkiye'ye sevdiren isim Bülend Özveren kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

TRT'nin efsane sunucularından Bülend Özveren tedavi gördüğü hastaned hayatını kaybetti. Ölümü sonrası usta sunucunun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başladı. İşte hayatı..

Eurovision'u Türkiye'ye sevdiren adam olarak bilinen usta sunucu Bülend Özveren hayatını kaybetti.1975 ile 2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla hafızalara kazınan sunucu bugün vefat etti.

Kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı teşhisi konulan Bülend Özveren, 12 Eylül tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Usta sunucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haber sonrası Bülend Özveren'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Kullanıcılar internette usta sunucu hakkında aramalara yapmaya başladı.

Peki kimdir Bülend Özveren? İşte merak edilen hayatı..

Bülend Özveren Kimdir?

Bülend Özveren 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İlkokul eğitimini Sultanahmet İlkokulu'nda tamamlayan Özveren orta öğretimini ise Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladı.Bülend Özveren İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunudur.

1964 senesinde TRT tarafından açılan "prodüktörlük" sınavlarına katılan ve başarılı elde eden Bülend Özveren İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle bitirdi. 31 Temmuz 1965 tarihinde TRT'de çalışmaya başlayan Bülend Özveren, uzun bir dönem televizyon sunuculuğu yaptıktan sonra, 1972 yılında spor spikerliği yapmıştır.

Bülend Özveren 1975 ve 2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunarak büyük bir beğeni topladı ve hafızalarda yer edindi.

Özveren 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko isimli programın sunuculuğunuda yapmıştır.Aynı sene içerisinde TRT'den istifa eden Bülend Özveren 1985 yılında kendi reklam şirketini kurmuştur.

1986 yılından 1998 yılına kadar TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan birçok yarışma programı hazırlamış ve sunmuştur.

Bülend Özveren, 18 Ekim 2022 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti.