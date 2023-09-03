Ev sahibine büyük şok! Kiracısının evini değiştirildiğini televizyonda gördü Evlerin yeniden dekore edildiği Evrim Akın ile Ev Kuşu programına katılan bir kiracı, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı. Evi baştan aşağı değiştiren kiracıyı mahkemeye veren ev sahibi, tv kanalı ile yapımcının sorumlu tutulmasını istedi.

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Son dönemde ev sahibi ve kiracılar arasında devam eden anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

Diğerlerinden farklı olan olayda kiracı Ecem Özsarp, oturduğu evin değişmesini talep ederek Evrim Akın'ın programına başvurdu.

Show TV'de bir dönem yayınlanan Evrim Akın ile Ev Kuşu programında yayınlanan anlar, ev sahibini harekete geçirdi.

Ev sahibi yurt dışına gidince, evini üniversite öğrencisine kiraladı

Halk TV'de yer alan habere göre; Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla, Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi’nde bulunan evlerini baştan aşağı yeniledi.

Evi elden geçiren aile, bir süre sonra yurt dışına taşınmak durumunda kalınca, yenilenmiş bu dairenin kiraya verilmesi gündeme geldi.

Aile, dairelerini diş hekimliği fakültesi öğrencisi Ecem Özsarp’a kiraladı. Özsarp, bir süre sonra kiracısı olduğu ev için Oyuncu Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Evrim Akın ile Ev Kuşu’ programına başvurdu ve oturduğu evin yenilenmesini istedi.

Ev sahibi değişikliği televizyondan öğrendi

Sunucu Evrim Akın’ın ziyaret ettiği eve bir süre sonra ustalar girdi ve ev baştan aşağı yenilendi. Evdeki bazı kapılar sökülürken yerine duvar örüldü. Duvar tavanları ve kolonlarda değişiklik yapıldı. Ev sahipleri ise evde yapılan değişikliklerin TV’de yayımlanması sonrası bunlardan haberdar oldu.

Ev sahibi mahkemeden karar bekliyor

Ev sahibi aile adına kiracıya karşı tazminat davası açıldı. Dava dilekçesinde, eve önemli ölçüde zarar verildiği öne sürüldü. Dava dilekçesine göre eve verilen zararın 120 bin TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Kiracı adına yapılan savunmada ise evin eskisine göre daha güzel hale geldiği söylendi ve “Kiralanan ev olduğu gibi iade edildi. Bir zarar söz konusu değil. Davanın reddine karar verilsin” ifadeleri kullanıldı.