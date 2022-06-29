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- Eva Longoria transparan elbisesiyle dikkat çekti! Frikik vermemek için...
Eva Longoria transparan elbisesiyle dikkat çekti! Frikik vermemek için...
Bir film festivaline katılan ünlü oyuncu Eva Longoria giydiği siyah transparan kıyafet ile zor anlar yaşadı..
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 13:55
Umutsuz Ev Kadınları isimli diziyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Eva Longoria katıldığı bir gecede giydiği transparan kıyafetle gündem oldu.
İtalya'da düzenlenen Taormina Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösteren Eva Longoria giydiği elbise ile zor anlar yaşadı.Sık sık elbisesini düzeltmek zorunda kalan Longoria adeta geceye damga vurdu.
Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünya çapında bir üne kavuşan 47 yaşındaki oyuncu güzelliği ile göz kamaştırıyor.İşte Eva Longoria'nın Taormina Film Festivali'nde giydiği siyah transparan elbise..