Evde bir hamile ve bir bebek var! Koronavirüse yakalanan Kenan İmirzalıoğlu...

Evde bir hamile ve bir bebek var! Koronavirüse yakalanan Kenan İmirzalıoğlu...

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumunu merak eden hayranları ise bilgi almak için araştırma yapmaya başladı.

Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu, Murat Yıldırım'ın ardından Kim Milyoner Olmak İster'i sunmaya başladı.

Yarışma dışında başka bir projeyle ilgilenmeyen İmirzalıoğlu, ikinci kez baba olacağını duyurdu.

Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve yeniden kız babası olmaya hazırlanan oyuncunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Son zamanlarda ünlüler cephesinden peş peşe vaka haberleri gelirken, Kenan İmirzalıoğlu'nun son durumu merak edilmeye başlandı.

Oyuncu hakkında bilgi almak isteyen hayranları, "Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı mı?" sorularını gündeme getirdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İkinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı öğrenildi.

İmirzalıoğlu ve hamile olan eşi Sinem Kobal ile kızının sağlık durumu ile ilgili bir haber gelmedi.

Geçtiğimiz haftalarda Emirgan'da görüntülenen ünlü oyuncu, ikinci bebeğiyle ilgili; "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuşmuştu.

"İSİM DÜŞÜNMEDİK"

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen ve dört aylık hamile olan Sinem Kobal, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirdi.

Kobal, "İkinci bebeğimi sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum. Daha hiç isim düşünmedik, teşekkür ederim" dedi.