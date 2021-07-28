Evde kaza geçirip hastaneye kaldırılmıştı! Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl?

Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırılmıştı. Yazar'ın son durumu hakkında Onur Akay bir açıklama yaptı. Peki, Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Şarkıcı Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirdi.

Geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kıran ve apar topar hastaneye kaldırılan Yazar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gönül Yazar'ın hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak, son durumu hakkında bilgi verdi.

Peki, Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar..

GÖNÜL YAZAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi ‘Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun’ diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için, yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendisi sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."





HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yazar'ın kendisine gönderdiği fotoğrafı paylaşan Akay, "Değerli sanatçımız Gönül Yazar'ın tedavisi devam ediyor. Bana hastanede çekilen fotoğrafını gönderdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, dua eden herkese teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

