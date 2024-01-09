Evde Tek Başına'nın Afacan Kevin'iydi! Son hali içler acısı... Meşhur komedi filmi Evde Tek Başına sayesinde küçük yaşta üne kavuşan Macaulay Culkin'in son hali görenleri şaşırttı. İşte şimdiki görüntüsü...

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Orijinal adıyla Home Alone; Türkçe ismiyle Evde Tek Başına olarak rekorlar kıran film, 1990 yılında yayınlandı.

Dünya çapında büyük ilgi gören Evde Tek Başına filmi, ailesi tatile çıkarken almayı unuttuğu evin en küçük çocuğu olan Kevin'in maceralarını anlatıyordu.

Kevin' e o zamanlar 10 yaşında olan Macaulay Culkin hayat verdi.

Macaulay Culkin, En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi.

Evde Tek Başına'nın başrol oyuncusu Culkin, artık 43 yaşında.

Tanınmaz halde

Türkiye'de ara ara televizyonda yayınlanan film, oyuncunun son halini merak ettirdi.

Macaulay Culkin, bir dönem uyuşturucu problemleri yaşadı ancak kurtuldu.

Culkin, 2017 yılından beri Brenda Song ile birliktelik yaşıyor ve bir oğlu var.

İşte, Evde Tek Başına'nın minik afacanı Macaulay Culkin'in son hali...