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Evim Şahane'nin Mimar Selim Bey'i bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Evim Şahane'nin Mimar Selim Bey'i bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali... Bir dönemin reyting rekorları kıran programı Evim Şahane, renkli mimarı Selim Bey'in dokunuşlarıyla hafızalara kazındı. Sempatik mimarın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. İşte Selim Yuhay'ın son hali...