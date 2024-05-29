Evim Şahane'nin Mimar Selim Bey'i bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

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2012-2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane programı, binlerce kişinin evini yeniledi.
Programın sunucusu ve mimarı Selim Yuhay, binlerce vatandaşın evini adeta sil baştan dekore ederek ağızları açık bırakıyordu.
"Selim Bey" olarak hafızalara kazınan sempatik mimar, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.
Mesleğine kamera arkasında devam eden Selim Bey'in son hali, sevenleri tarafından merak ediliyor.
İşte Evim Şahane'nin mimarı Selim Bey'in şimdiki hali...