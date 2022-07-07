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    Evlat edinmişti! Nilüfer'in kızını görenler şaşırıyor...

    Ünlü sanatçı Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın son hali görenleri büyüledi.
    • 07.07.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 15:43
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    Evlat edinmişti! Nilüfer'in kızını görenler şaşırıyor...

    Nilüfer Yumlu, bilinen adıyla Nilüfer 31 Mayıs 1955'de İstanbulda doğdu.

    67 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri oldu.

    1972 yılında yayınladığı ilk 45'liğinin ardından, 1973'te “Dünya Dönüyor” ile asıl çıkışını yakaladı.

    Yayınladığı şarkılarla başarıyı yakalayan Nilüfer, Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında yer aldı.

    Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer, yıllar önce uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir evlat edinmişti.

    Şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız oldu.

    Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu her zaman ilgi odağı oluyor.

    İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı, son olarak Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

    İşte Ayşe Nazlı'nın son hali...

    Evlat edinmişti! Nilüfer in kızını görenler şaşırıyor... #1

    Evlat edinmişti! Nilüfer in kızını görenler şaşırıyor... #2

    Evlat edinmişti! Nilüfer in kızını görenler şaşırıyor... #3

    Evlat edinmişti! Nilüfer in kızını görenler şaşırıyor... #4

    Evlat edinmişti! Nilüfer in kızını görenler şaşırıyor... #5


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