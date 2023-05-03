Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı...

Bir dönemin izdivaç programlarından Evleneceksen Gel, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla ekranlara geldi.

Programa birçok renkli karakter katıldı, kimi aşkı buldu kimisi ise komikliğiyle hafızalarda yer edindi.

Evlenmek isteyenlerden biri de Mustafa Bilginer oldu.

Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı...

''Ben ne zaman evleneceğim?'' isyanıyla hafızalarda yer edinen Mustafa Bilginer dansları ile dikkat çekmiş ve Apaçi Mustafa lakabını almıştı.

Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı...

Bir gelin adayını etkilemek için eden Apaçi Mustafa, sosyal medyada haline gelmişti.

Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı...

Hala bekar

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Apaçi Mustafa'nın son halini görenleri şaşırttı.

Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı...

İşte Evleneceksen Gel Apaçi Mustafa'nın şimdiki hali...

Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı...
Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı...