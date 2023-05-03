Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa'sını tanımak imkansız! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı... Sunuculuğunu Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın üstlendiği programda damga vuran Mustafa Bilginer, dansları ile "Apaçi Mustafa" lakabını aldı. Yıllar sonra ortaya çıkan Mustafa, herkesi şoke etti.

Bir dönemin izdivaç programlarından Evleneceksen Gel, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla ekranlara geldi.

Programa birçok renkli karakter katıldı, kimi aşkı buldu kimisi ise komikliğiyle hafızalarda yer edindi.

Evlenmek isteyenlerden biri de Mustafa Bilginer oldu.

''Ben ne zaman evleneceğim?'' isyanıyla hafızalarda yer edinen Mustafa Bilginer dansları ile dikkat çekmiş ve Apaçi Mustafa lakabını almıştı.

Bir gelin adayını etkilemek için dans eden Apaçi Mustafa, sosyal medyada fenomen haline gelmişti.

Hala bekar

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Apaçi Mustafa'nın son halini görenleri şaşırttı.

İşte Evleneceksen Gel Apaçi Mustafa'nın şimdiki hali...