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    'Evlenemez' diyenler yanıldı! Fenomen gelin Songül'ün eşini görenler bakakalıyor...

    İzdivaç programlarıyla adını duyuran gelin adayı Songül, şarkı söylemesiyle gündem olmuştu. Sesi hala kulaklarda olan gelin için "evlenemez" yorumları yapılırken, eşini görenler ise şok geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 15:33
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    'Evlenemez' diyenler yanıldı! Fenomen gelin Songül'ün eşini görenler bakakalıyor...

    Önce Zuhal Topal, ardından Esra Erol'a transfer olan gelin adayı Songül Yıldırım, aradığı mutluluğu buldu.

    İzdivaç programlarında gezen ve kimseyi beğenmeyen Songül, söylediği şarkılarla viral olmuştu.

    Özellikle Hadise'nin "Prenses" şarkısını seslendiren Songül, adeta özgüvenini sergiliyordu. "Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişi hala kulaklarda...

    Sosyal medyada da Songül için bol bol capsler ve videolar yapılmıştı. Şarkı söylediği anlar binlerce kez paylaşılan gelin adayı, uzun zamandır ekranlarda görünmüyodu.

    Songül'ün ortadan kaybolmasının nedeni ortaya çıktı.

    Gelin adayı Songül nerelerde

    Gelin adayı Songül için herkes "Evlenemez" diyordu; ama Songül herkesi şaşırtmayı başardı ve damat adayı Hüseyin ile evlendi.

    Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Songül Yılmaz, şimdilerde ikinci evliliğinin tadını çıkartıyor.

    İşte fenomen gelin adayı Songül'ün son hali ve eşi...

    Evlenemez diyenler yanıldı! Fenomen gelin Songül ün eşini görenler bakakalıyor... #1

    Evlenemez diyenler yanıldı! Fenomen gelin Songül ün eşini görenler bakakalıyor... #2

    Evlenemez diyenler yanıldı! Fenomen gelin Songül ün eşini görenler bakakalıyor... #3

    Evlenemez diyenler yanıldı! Fenomen gelin Songül ün eşini görenler bakakalıyor... #4

    Evlenemez diyenler yanıldı! Fenomen gelin Songül ün eşini görenler bakakalıyor... #5


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