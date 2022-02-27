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    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena'nın son hali 'sende mi' dedirtti

    İbo Show sahnesinden yürüyüp giden oryantal dansçısı Asena, artık dans etmiyor. Almanya'da yaşayan Asena, Türkiye'ye de sık sık geliyor. Asena'nın son halini görenler ise, tanımakta zorlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 14:28
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    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena'nın son hali 'sende mi' dedirtti

    Türkiye'de televizyon ekranlarından oryantal dans denilince akla gelen ilk isimlerden olan Asena, sahneleri bıraktı.

    Göbek dansıyla fırtınalar estiren Asena, inzivaya çekildi.

    2012 yılında Survivor yarışma programına katılan ve ününe ün katan Asena 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirmişti.

    Şimdilerde eşi ile mutlu bir evliliği olan Asena, Almaya Türkiye arası mekik dokuyor.

    Ünlü eski dansözün son hali, seyircilerinin merak konusu oldu.

    ESKİ ASENA'DAN ESER KALMADI

    Değişimi ile dikkat çeken dansöz Asena'nın birçok estetik operasyon geçirdiği görüldü.

    Şimdilerde sakin bir hayat süren ünlü 50 yaşındaki ünlü oryantal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Yüzündeki estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme sahip olan Asena'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

    İşte Asena'nın son hali...

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #1

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #2

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #3

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #4

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #5

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #6

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #7

    Evlenince inzivaya çekilmişti! Asena nın son hali sende mi dedirtti #8


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