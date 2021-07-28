'Evleniyorum' demişti! Aleyna Tilki gelinliğini giydi, Cemal Can Canseven ile Ersay Üner'i şahit yaptı

'Evleniyorum' demişti! Aleyna Tilki gelinliğini giydi, Cemal Can Canseven ile Ersay Üner'i şahit yaptı

Geçtiğimiz günlerde ilginç bir davetiye yayınlayarak gündem olan Aleyna Tilki, kır düğünü mizanseninde hazırlanan bir parti ile klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlendi. İşte o görüntüler...

Açıklamaları, şarkıları, pozları, klipleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, gündemde kalmayı başaran isimler arasında yer alıyor.

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Tilki, geçtiğimiz günlerde ilginç bir davetiye yayınlayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

21 yaşındaki şarkıcı, son yaptığıyla yine olay oldu. Tilki'nin ''Sır'' adını verdiği şarkısı ve klibine ait videolar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyaya damga vuran o görüntüler...

"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagram'dan canlı izleyebilirsiniz)" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait "Sır" adını verdiği şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı.

ROBOT İLE EVLENDİ

Kır düğünü mizanseninde hazırlanan bir partide Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlendi.

Nikahta Aleyna Tilki'nin şahitliğini Ersay Üner, Robot 'un şahitliğini ise Cemal Canseven yaptı.

Sır şarkısının klibinde gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giyen Aleyna Tilki'nin ilginç tanıtımına ait video ve kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok kişinin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Çok eğlenceli", "Bence ilgi çekici olmuş merak ettim şarkıyı" yorumları yaparak tanıtımı beğendiklerini dile getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Ne kadar boş işler", "Büyü artık Aleyna, bu şekilde dünya starı olamazsın", "Allah akıl fikir versin", "Çok gereksiz ve sevimsiz olmuş" yorumlarında bulundu.

İşte o görüntüler...

'Evleniyorum' demişti! Aleyna Tilki gelinliğini giydi, Cemal Can Canseven ile Ersay Üner'i şahit yaptı VİDEO