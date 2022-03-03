Evlenme teklifi aldığı gün Ömer'in kalbi durmuştu... Doktorlar'ın Zeynep'i değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Doktorlar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Gamze Topuz, hem değişti hem de güzelliğini korudu. Tümer Metin'le ilişki yaşayan ve uzun süredir ekranlarda olmayan Topuz, sosyal medyada aktif.

Başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı, 2006-2011 yılları arasında Show TV'de Doktorlar, sahneleri ile nefes kesti ve akıllarda kaldı.

28 Aralık 2006 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi, 87. bölümde final final yaptı ancak 2009 yılında yeniden başladı.

Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer alırken, dizi ilk sezonu kadar ilgi görmedi ve kısa bir süre sonra bitti.

Dizinin ilk yayınlandığı sene kadroda yer alan başarılı oyuncu Gamze Topuz, Zeynep karakterine hayat verdi.

Zeynep ve Ömer'in aşkı seyirciyi etkilemeyi başarırken, Ömer'i Beşiktaş'ın efsane futbolcusu İlhan Mansız canlandırdı.

Ömer'in evlilik teklifi ettiği gün hayat gözlerini yuması ve Zeynep'in onunla uzun süre kalması, dönemin en etkileyici sahnelerinden oldu.

Hala daha akıllarda olan ve bir dönemin üzerinde derin izler bırakan sahne, sık sık Youtube üzerinden izleniyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Gamze Topuz ise geçen zamandaki değişimi ile gündeme geliyor.

YILLAR SONRA GAMEZ TOPUZ

8 Ekim 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gamze Topuz, bugüne kadar sayısız film ve dizi projesinde yer aldı.

En İyi Arkadaşım, Beşinci Boyut ve Doktorlar gibi birçok projede yer alan Topuz, en büyük çıkışını Zeynep sayesinde yaptı.

Zeynep karakteri sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Topuz, son olarak Arka Sokaklar dizisinde yer aldı.

2019 yılından beri ekranlarda yer almayan Gamze Topuz'un değişimi gündeme geldi. Yaşadığı değişime rağmen güzelliğini koruyan ve çok fazla estetik işleme başvurmayan oyuncunun bir aynı zamanda bir kızı var.