Evlenmeleri bekleniyordu! Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan şoke eden haber

Evlenmeleri bekleniyordu! Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan şoke eden haber

Birlikte rol aldıkları dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten kötü haber geldi.

Şimdilerde ATV'nin sevilen dizis Kalp Yarası'nda rol alan başarılı oyuncu Gökhan Alkan, geçtiğimiz haftalarda ''Yasak Elma'' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavadzade'ye 39. yaş gününde evlilik teklifi etmişti.

Parmağındaki tektaşla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade de nişan haberini doğrulamıştı.

Evlilik teklifi haberleriyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftten şoke eden bir haber geldi.

AYRILMA KARARI ALDILAR

Geçtiğimiz hafta hafta Ay Yapım'ın Show TV için hazırladığı ''Üç Kuruş'' dizisiyle el sıkışan Nesrin Cavadzade'nin son dönemde canının sıkkın olduğu iddia edildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre, Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın arası bozuldu.

Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir şekilde kavga etti. Ünlü çift, kavga sonrası ayrılma kararı aldı.

İkiliden ayrılık iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.