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    • Evli, mutlu ve çocukluymuş! YouTube fenomeni Ruhi Çenet'in eşini ve kızını görenler 'Ne ara yaptın' diyor...

    Evli, mutlu ve çocukluymuş! YouTube fenomeni Ruhi Çenet'in eşini ve kızını görenler 'Ne ara yaptın' diyor...

    YouTube fenomeni Ruhi Çenet, sosyal medya hesabından ilk kez eşinin ve çocuğunun fotoğrafını paylaştı. Çenet'in evli ve bir kız çocuk babası olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 16:04
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    Evli, mutlu ve çocukluymuş! YouTube fenomeni Ruhi Çenet'in eşini ve kızını görenler 'Ne ara yaptın' diyor...

    YouTube'da paylaştığı eğitici ve öğretici videolarıyla ünlenen YouTube fenomeni Ruhi Çenet, araştırmacı kişiliğiyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

    Bağımsız bir belgesel yapımcısı olan Ruhi Çenet, birçok bilimsel konuya değinerek dünyayı keşfetmeye çalışıyor.

    YouTube'ta 6 milyondan fazla aboneye ulaşan Çenet'in ilgi çekici videoları milyonlarca kez izleniyor.

    Birçok insanın gitmeye cesaret edemediği bölgelere giderek takipçileri için harika içerikler üreten ünlü isim, üniversite eğitimini 2007 yılında gittiği Hindistan'da tamamladı.

    YOUTUBE MACERASI 2012'DE BAŞLADI

    2011 yılında Türkiye'ye gelen Çenet, 2012 yılında "Ruhi Çenet Videoları" adıyla açtığı kanal aracılığıyla YouTube macerasına başladı.

    Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Çenet, şu an YouTube Türkiye'nin en önemli isimleri arasında yer alıyor.

    Uzun yıllardır özgün içerikler üreterek popülerliğini koruyan Çenet, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde de yayın yapıyor.

    EVLİ, MUTLU VE ÇOCUKLU ÇIKTI

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ruhi Çenet, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip olan Çenet, ilk kez eşinin ve çocuğunun fotoğrafını paylaştı.

    Çenet, paylaşımına ''Sevgili karım ve kızımla aile zamanı'' notunu düştü. Fenomen ismin paylaşımını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Çenet'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğunu ilk kez öğrenenler, ''Abi ne ara oldu bunlar'', ''Evli ve çocuklu olduğunu yeni öğreniyorum'', ''Evli olduğunu bilmiyordum'', ''Abi ne ara evlendin'' gibi yorumlarda bulundu.

    Evli, mutlu ve çocukluymuş! YouTube fenomeni Ruhi Çenet in eşini ve kızını görenler Ne ara yaptın diyor... #1

    Evli, mutlu ve çocukluymuş! YouTube fenomeni Ruhi Çenet in eşini ve kızını görenler Ne ara yaptın diyor... #2

    Evli, mutlu ve çocukluymuş! YouTube fenomeni Ruhi Çenet in eşini ve kızını görenler Ne ara yaptın diyor... #3


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