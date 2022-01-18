Evli olduğunu bilmeyenler 'Şaka' diyebilir ama... İşte Alperen Duymaz'ın nazarlardan koruduğu öğretmen eşi!

Evli olduğunu bilmeyenler 'Şaka' diyebilir ama... İşte Alperen Duymaz'ın nazarlardan koruduğu öğretmen eşi!

Son Yaz dizisinde 'Akgün' karakterine hayat veren Alperen Duymaz, 2020 yılında evlendi. Sessiz sedasız evlenen Duymaz, sosyal medya hesabından aşka geldi ve eşini paylaştı.

Son Yaz dizisinde Ali Atay ile boy gösteren ve beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, Akgün karakterine hayat verdi.

Dizi ikinci sezon başladıktan kısa bir süre sonra final verirken, Duymaz şu sıralar yeni bir heyecanın içinde.

beIN Connect'te yayınlanacak olan Erkek Severse dizisi için Büşra Develi ile kamera karşısına geçen oyuncu, setlere verdiği kısa arayı sonlandıracak.

Yakışıklı oyuncu projeleri dışında evliliği ile gündeme geldi. Duymaz 2020 yılında öğretmen olan Kübra Kelkit ile evlendi.

Sessiz sedasız hatta gizlice nikah masasına oturan Duymaz, sosyal medyadan eşine dair neredeyse hiç fotoğraf paylaşmıyor.

TAYİN HAKKI İÇİN...

Alperen Duymaz ve öğretmen aşkı Kübra Kelkit, tayin hakkı için gizlice nikah masasına oturdu.

Bir dönem Çankırı'da rehber öğretmenliği yapan Kelkit, magazin basınından uzak bir yaşam sürüyor.

Duymaz ise eşinin bu isteğine saygı duyarak, özel hayatını her platformda gündeme getirmekten kaçınıyor.

AŞKA GELDİ, PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, öğretmen eşi Kübra Kelkit'in sahilde yürüdüğü anı paylaşarak ''Ne keyif ama seni izlemek'' notunu düştü.

Genellikle çok fazla fotoğraf paylaşmayan Duymaz, yine eşinin yüzünün gözükmediği bir fotoğrafı yayınladı.