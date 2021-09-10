Evliliğinde kriz çıkmıştı! Bensu Soral'ın Kubilay Aka ile samimi kareleri ortaya çıktı

Son dönemde Hakan Baş ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan yaz dizisi Cam Tavanlar'da rol alan oyuncu Bensu Soral ile 3 yıldır evli olduğu eşi iş insanı Hakan Baş'ın aralarının bozuk olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

İddiaya göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki Bensu Soral'ın, ''Benim için henüz erken. Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır.'' şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Ortaya çıkan boşanma iddialarına ilişkin Soral ve Baş çiftinden açıklama merakla beklenirken güzel oyuncunun çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı.

KUBİLAY AKA İLE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile 18 Temmuz 2021 tarihinde saat 00:15 sularında çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

Kireçburnu'nda metruk bir binanın çatı katında çekilen bu fotoğraflar, magazin gündemini salladı. Çekilen karelerde Soral'ın başını Aka'nın omzuna yaslaması dikkatlerden kaçmadı.

Soral ve Aka'nın bu kareleri, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Öte yandan Hakan Baş'ın önceki akşam bir mekanda Mina Ceran ile samimi bir şekilde eğlendiği de öne sürüldü.

"EVLİLİĞİMİZLE İLGİLİ HASSAS SÜREÇ İÇİNDEYİZ"

Ortaya çıkan fotoğraflar sonrası Bensu Soral ve eşi iş insanı Hakan Baş cephesinden konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Çift sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda, ''Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.'' ifadelerine yer verdi.