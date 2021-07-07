Evlilik arifesinde ortaya çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali...

Can Yaman’ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta’nın estetiksiz fotoğrafları magazin gündemine geldi. İşte Diletta Leotta'nın eski hali...

Oyuncu Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile Bodrum’da yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Can Yaman (31), evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 6 aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı 'Sandokan' adlı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da almıştı.

ESKİ HALİ HAYRET ETTİRDİ

Magazin gündeminde yerini alan Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı. Burun ve meme estetiği operasyonu geçiren Leotta'nın daha sonra da dudaklarına dolgu yaptırdığı öğrenildi.

29 yaşındaki spikerin estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte İtalyan spikerin eski ve yeni hali..

"HER ŞEYİ YAPMAKTA ÖZGÜRÜM"

İlk estetiğini 18 yaşında yaptırdığını dile getiren Dileotta Leotta “18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım” ifadelerini kullanmıştı.