Evlilik aşkı öldürdü! Düğün telaşındaki Gökçe Bahadır'ın ilk eşi kendisinden de ünlü...

Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Azra karakteriyle beğeni toplayan Gökçe Bahadır, ikinci kez evleniyor. Bahadır'ın ilk eşinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar ise şaşıp kalıyor.

Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan, ardından Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler ile zirve yapan oyuncu Gökçe Bahadır, oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.

Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun Netflix yapımı "Kulüp" ile büyük beğeni topladı.

Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Azra karakterine hayat veren Bahadır, düğün telaşında.

Başarılı oyuncu, müzik çalışmaları esnasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Emir Ersoy ile evlilik kararı aldı.

Ünlü çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme’de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle dünya evine girecek.

ALİ SUNAL İLE EVLİLİĞİ 8 AY SÜRDÜ

Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu.

Fakat çiftin mutluluğu kısa sürmüş, 8 ay sonra boşanmışlardı.

"ALDATTI" İDDİALARI

. Ayrılığın sebebinin olarak Ali Sunal'ın Gökçe Bahadır'ı aldattığı iddiaları gösterilmişti. Gökçe Bahadır ise boşanmalarıyla ilgili “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

Ali Sunal da ayrılığın ardından bir açıklama yaparak şunları söylemişti;

"Üzülerek belirtiyorum ki Gökçe Bahadır ile evliliğimizde yol ayrımına girdik. Dört senemi geçirdiğim Gökçe Bahadır ile evliliğimizi yürütmeye çalıştık ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bu süreç ikimizin arasındaki anlaşmazlıklara bağlıdır. Beraber geçirdiğimiz kıymetli zaman için öncelikle Gökçe’ye ve yanımızda olan bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Konuyla ilgili yaptığım bu açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyor, yanıltıcı bilgilere itibar etmemenizi rica ediyorum. Her ikimiz için de hassas olan bu süreçte değerli basın mensuplarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederim."





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