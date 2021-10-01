Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm 2. fragmanı: Babam bizi neden sevmiyor anne?

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm 2. fragmanı: Babam bizi neden sevmiyor anne?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden yeni bölüm öncesi fragman geldi. Fragmanda Azra'nın eşinden şiddet gören bir kadına yardım ettiği görüldü. O anlar ise izleyenlerin yüreğini burktu.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, ilk bölümü ile dikkati çekti.

Konusu, oyuncu kadrosu ve bölümleri ile beğenilen diziden, 3.bölüm fragmanı geldi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Eşinden dayak yiyen bir kadının kaçarken, Azra'nın önüne çıktığı görülüyor.

Kadına ve çocuğuna yardım etmek isteyen Azra, "Bunca zaman nasıl dayandın?" diye soruyor.

Henüz ismi öğrenilemeyen kadın ise "Ben yoktum çünkü kendimden vazgeçmiştim. Ama oğluma vurunca dur dedim. Buna izin vermeyeceğim" sözleri ile cevap veriyor.

Azra'nın duydukları karşısında gözyaşlarını tutamadığı görülürken, şiddet sahneleri ise izleyenleri etkiledi. İşte Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm 2. fragmanı...

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm 2. fragmanı İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.