Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm fragmanı: Yuvanın yıkılmasına ben sebep olmayacağım

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm fragmanı: Yuvanın yıkılmasına ben sebep olmayacağım

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkati çekerken, dizinin 3. bölümünden fragman geldi. Yayınlanan fragmanda Azra'nın evliliğinde sona geldiği görüldü.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, 3. bölümü ile devam edecek.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren beğenilen dizinin, 3. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Azra'nın işe gitmediği ve eşiyle konuşmak için beklediği ardından evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.

Sergen, Sanem yüzünden köşeye sıkışırken, bir yandan ise evliliğinin bozulmaması için Azra'nın yanından ayrılmıyor.

Azra'yı çocuklarıyla birlikte iş yerine ziyarete giden Sergen'in sürprizi Yıldırım'ı görünce bozuluyor.

Azra'yı ve çocuklarını kaybetmek istemeyen Sergen, Yıldırım ile Azra hakkında konuşuyor.

Yıldırım'ın ise konuşma sırasında, "Yuvanın yıkılmasına ben sebep olmayacağım. Çünkü bunu sen yapacaksın" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm fragmanı...

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm fragmanı İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.