Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Pek çok dizi, artan vaka sayıları nedeniyle bir hafta ara verince Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizi, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmemişti.

Bu hafta pek çok dizinin setinde çıkan vakalar nedeniyle yayın hayatına ara vermesinin ardından Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin de akıbeti merak konusu oldu.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Bu nedenle dizi, 15. bölümü ile 18 Ocak 2022 Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.