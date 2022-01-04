Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında yer almadı!

Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında yer almadı!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünü FOX TV yayın akışında göremeyenler, arama motorlarına yöneldi. Peki Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizi, 4 Ocak Salı FOX TV yayın akışında yer almadı.

Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinn neden yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı.

Peki Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm tarihi...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 14. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin bu akşam 15. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak FOX TV yayın akışında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 15. bölümü yerine Eski Köye Yeni Adet filmi yer aldı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yılbaşı nedeniyle ekranlara 3 hafta ara verdi. Sevilen dizinin 15. yeni bölümü, 18 Ocak 2022 Salı akşamı ekranlara gelecek.